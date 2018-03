Una fotocopiatrice in dono a scuola di Bellaria, Lions Club del Rubicone festeggiano il centenario

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 11:57 - 30 Marzo 2018

In occasione del centenario della Fondazione del Lions Club International, il Lions Club del Rubicone, come tutti i Clubs Italiani, ha scelto di festeggiare questo Anniversario. Tra le tante iniziative, ha scelto anche un Service rivolto ai bambini di 4 anni, proponendo uno screening per verificare una patologia oculistica chiamata ambliopia, meglio conosciuta come “Occhio Pigro“.

Alcune maestre della Scuola “Bosco Incantato“ di Bellaria durante lo screening eseguito dal Dottor Federico Foschi, oculista in formazione presso il Policlinico Universitario Sant’Orsola di Bologna, avevano espresso il desiderio di ricevere in dono una fotocopiatrice per poter meglio adempiere al loro lavoro di insegnanti; nella giornata di martedì 27 marzo 2018 hanno ricevuto questo strumento didattico offerto dal Club del Rubicone .

Durante la stessa mattinata, il Presidente Salvatore Liso insieme a una delegazione di soci si è recato anche alla Scuola Media Alfredo Panzini per premiare le vincitrici di un concorso intitolato “Un Poster per la Pace“ che si svolge ogni anno, rivolto agli alunni delle scuole medie, insieme ad altre iniziative che vengono di volta in volta proposte e programmate; il Lions Club del Rubicone in questa occasione è venuto a conoscenza di un furto di materiale informatico all’interno della Scuola Media Alfredo Panzini ed ha deliberato di fornire un grosso contributo economico per l’acquisto dello stesso materiale.