Lavori in corso all'Ufficio Passi Carrabili di Rimini, chiuso tre giorni per lavori informatici

Attualità

Rimini

| 11:49 - 30 Marzo 2018

Il Comando Polizia Municipale informa che nei giorni 4, 5 e 6 aprile l'Ufficio Passi Carrabili, sito in via XXIII Settembre, 124, resterà chiuso al pubblico.

In quei giorni infatti, inizierà la procedura di conversione definitiva e messa in produzione del nuovo applicativo informatico per la gestione amministrativa dei passi carrabili.

Alla riapertura dell'Ufficio, che avverrà il 9 aprile, l'orario di apertura al pubblico sarà dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 13 e nelle giornate di martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17.