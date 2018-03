Rimini, Castel Sismondo diventa blu nella Giornata mondiale dell'autismo

Attualità

Rimini

| 11:12 - 30 Marzo 2018

Lunedì 2 aprile, Giornata mondiale dell'autismo, Castel Sismondo sarà illuminato di blu per sensibilizzare l'opinione pubblica e promuovere la ricerca. Con questo gesto simbolico, realizzato attraverso il nuovo e suggestivo sistema di illuminazione scenografica della Rocca - intervento che rientra nel progetto di riqualificazione di piazza Malatesta- il Comune di Rimini aderisce alle iniziative in programma per la Giornata mondiale dell'autismo.

Il 2 aprile di ogni anno si celebra infatti la Giornata Mondiale dell'Autismo, sancita dalle Nazioni Unite con lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica circa un disturbo che riguarda una quota sempre maggiore della popolazione e per stimolare l’impegno al miglioramento dei servizi e alla promozione della ricerca. Numerosi gli eventi in tutto il mondo, con un denominatore comune: l'illuminazione dei monumenti in blu, il colore che simboleggia la giornata scelta dall’ONU e ogni anno vengono illuminati di questo colore i principali monumenti in ogni parte del mondo.