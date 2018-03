Cattolica, Guardia Costiera sequestra 20 kg di pesce, 4500 euro di multa per due esercenti

Cronaca

Cattolica

| 09:44 - 30 Marzo 2018

La Guardia Costiera di Cattolica ha sequestrato 20 kg di pesce senza tracciabilità in due attività commerciali multate per 4500 euro. La Polizia Marittima ha intensificato i controlli proprio in occasione della Pasqua per verificare il rispetto delle disposizioni sugli scambi commerciali e delle norme tecniche e per la tutela del consumatore. Il pesce sequestrato è stato ritenuto idoneo al consumo ed è stato devoluto in beneficenza. I controlli continueranno per tutto il periodo di Pasqua.