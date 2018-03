Trovato cadavere in Spagna lo scomparso di Riccione sparito dopo le vacanze di Natale

Cronaca

Riccione

| 08:14 - 30 Marzo 2018

Non dava più notizie di sé e della sua scomparsa si era occupata anche la trasmissione "Chi l'ha visto". E' finita nel modo peggiore la ricerca di Giuseppe Perrella, 57enne originario di Maddaloni nel casertano, residente a Gemmano ed impiegato in un camping di Riccione. Il suo corpo è stato ritrovato in Spagna. Al momento non si hanno ulteriori dettagli. Perrella aveva trascorso le vacanze di Natale con la famiglia nella regione d'origine. L'ultima volta che è stato visto dai familiari è stata l'8 gennaio, quando è stato accompagnato in stazione a prendere il treno con destinazione Riccione. L'ultimo contatto una telefonata poche ore dopo che annunciava l'arrivo a casa. Da quel momento del 57enne si sono perse le tracce. Secondo quanto ricostruito l'uomo non avrebbe mai recuperato l'auto parcheggiata nei pressi della stazione di Riccione e nella sua abitazione nulla è stato toccato. Le indagini sono affidate al momento alla Guardia Civil spagnola.