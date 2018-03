Paganello, street food, Paola Turci live e tanto altro per il week-end pasquale a Rimini. Ecco cosa fare

Eventi

Rimini

| 06:40 - 30 Marzo 2018

Il lungo week-end di Pasqua si preannuncia ricco di eventi e appuntamenti impedibili, dalla musica allo sport, le passeggiate cultuali e l’enogastronomia, nulla è lasciato al caso qui in riviera, quindi se volete organizzarvi, ecco a voi un vademecum degli eventi ‘top’!





TEATRO





Dopo il grande successo della serata di sabato 10 marzo, a Novafeltria si replica l'appuntamento con lo spettacolo dedicato a uno dei più grandi cantautori italiani, Lucio Battisti. Domenica 1 aprile, a partire dalle 21, al teatro sociale di Novafeltria torna "I giardini di Marzo", grazie ai ragazzi della Consulta dei giovani e alla Pro Loco: musicisti e cantanti della zona si cimenteranno con un repertorio di 21 brani di Battisti. Sul palco, presentati da Matteo Marzocchi, saliranno Adriano e Cesare Capuani, Edoardo Marcelli, Gabriele Aiudi, Priscilla Marini, Sara Cantori e Francesca Mercatelli, pronti a incantare il pubblico con le loro voci.





MUSICA





Domenica 1^ aprile, nel giorno di Pasqua, il concerto di Paola Turci, in programma alle ore 21.30 in piazza Matteotti. La cantautrice romana si presenta a Bellaria Igea Marina dopo la partecipazione al Festival di Sanremo, in cui ha duettato con Noemi nel singolo “Non smettere mai di cercarmi”.





Il lunedì di Pasquetta a Novafeltria è in programma uno speciale concerto lirico. Il maestro di pianoforte Mirco Roverelli torna in Alta Valmarecchia, sua terra d'origine, per l'iniziativa a scopo benefico: l'incasso sarà devoluto all'ospedale Sacra Famiglia di Novafeltria. "Casta Diva, grande concerto lirico", con le arie più famose per le Regine della Lirica, nasce infatti per volontà del maestro Roverelli, del fratello Danilo e della sorella Elisa, al fine di ricordare la madre Iride, deceduta dopo una lunga lotta contro un tumore, e per aiutare quindi le altre persone che stanno affrontando questa dura battaglia.





FESTE E MANIFESTAZIONI





Inaugura sabato 31 marzo la stagione dei colori di Beach & Love Riccione 2018 Spring Summer, due mesi di eventi, coreografie e scenografie urbane, spettacoli, mostre, manifestazioni sportive.

Il format, pensato dal designer Aldo Drudi, gioca con lo slogan libertario e pacifista degli anni Settanta, senza cedere alle tentazioni della nostalgia e del revival: Beach & Love sintetizza l’esplosione di vitalità di una città calorosa, aperta senza paure all’innovazione. QUI tutte le anticipazioni.





Torna, per la seconda edizione a Rimini, il Food Truck Festival, con musica e cibo di strada di qualità a due passi dal mare. Food Truck da ogni dove propongono le loro migliori specialità, in un clima di festa garantito dall’accurata selezione musicale di Barley Arts Promotion.

Lo street food di qualità è proposto da ape car, carretti, furgoncini, biciclette, roulotte, moto e rimorchi, allestiti con piastre, forni, friggitrici, bollitori e griglie. Segui su Facebook.





Ancora poche ore e prenderanno il via a Misano le iniziative del fine settimana di Pasqua realizzate per il Comune di Misano Adriatico dall’agenzia Promo D. Da sabato 31 marzo inizia infatti inizierà il week end con i festeggiamenti pasquali: dalla mattina aprirà i battenti la mostra mercato con oltre 40 espositori che esporranno prodotti di artigianato, gastronomia tipica e di erboristeria lungo via Repubblica, via Emilia e via dei Platani. Il mercatino aprirà alle ore 11.00 e proseguirà domenica 1 e lunedì 2 aprile per l’intera giornata. QUI tutte le info.





A Bellaria la pasquetta è in piazza Matteotti, alle ore 16.00 andrà in scena il meet&greet, presentato da Andrea Prada, con Sofì e Luì, star indiscusse della rete e identificati sul web con i loro canali (YouTube, Facebook, Instagram, Twitter) “Me contro Te”. QUI tutte le info.





E sempre a Bellaria lunedì 2 aprile, a partire dalle 9.30, il Comitato Borgata Vecchia organizza presso la spiaggia antistante a p.le Kennedy la ‘Ruzzolina al mare’. Si tratta di una vecchia tradizione bellariese dedicata ai bambini delle scuole materne ed elementari, che consiste in una gara sulla sabbia, con uova sode colorate e utilizzate come "biglie"; le premiazioni sono previste alle 12.00 circa e tutti i bambini partecipanti riceveranno un uovo di cioccolato.





Un’iniziativa che coniuga fede con tradizione. Lunedì 2 aprile, giorno di Pasquetta, si rinnova l’appuntamento con il Somar Lungo, la biciclettata organizzata da Zeinta di Borg che si snoderà per le vie della città per poi concludersi al Santuario delle Grazie. Una 12a edizione dal sapore felliniano, tanto che il festoso corteo formato da biciclette, carrozze e somarelli, toccherà due luoghi cari al Maestro. QUI le info.





MUSEI E CULTURA





Il 30 marzo, a Riccione, a Villa Mussolini, inaugura la mostra fotografica dedicata al Festival del Sole, l’appuntamento biennale di ginnastica che richiama oltre 5.500 atleti da tutto il mondo e che quest'anno si svolgerà dall’1 al 7 luglio. La mostra è la prima personale della fotografa riccionese Beatrice Imperato, dal titolo Young & Free, un originale reportage sulle edizioni del Festival dedicato ai giovani atleti passati a Riccione.





Da sabato 31 marzo a lunedì 2 aprile, i quattro musei di Bellaria Igea Marina saranno aperti al pubblico dalle ore 16.00 alle ore 19.00. Sarà quindi possibile visitare gratuitamente la Casa Rossa di Alfredo Panzini, la Torre Saracena, che accoglie il Museo delle Conchiglie, il Museo delle Radio d’Epoca, dal 2013 esposizione permanente di oltre 140 radio anni ’20 e anni ’30, oltre che Noi. Museo della Storia e della Memoria di Bellaria Igea Marina, il più giovane tra gli spazi museali cittadini realizzato all’ex macello di via Ferrarin.

Inoltre, sabato 31 marzo alle ore 17.00, sarà inaugurata la mostra di pittura dedicata a Maurizio Gori (Bellaria 1955-2017), allestita nel salone dei parrucchieri Maurizio e Laura in via Perugia 7.





Con l'arrivo della Pasqua, come da tradizione inizia a Rimini la stagione degli eventi: tante sono le proposte per tutti i gusti e tutte le età, dallo sport, alla cultura, all'arte, alla tradizione. Tra gli eventi da non perdere lo spettacolo itinerante 'Malatesta', ideato e diretto da Gianluca Reggiani in scena ogni sera dal 23 marzo all' 8 aprile 2018 a Castel Sismondo. L'iniziativa si inserisce all'interno delle celebrazioni malatestiane che hanno preso il via nel 2017 e che proseguono fino a ottobre 2018 ricongiungendo le celebrazioni della nascita con il cinquecentocinquantesimo anniversario dalla morte di Sigismondo Pandolfo Malatesta (9 ottobre 2018).





Da sabato 24 marzo e fino al 22 luglio a Rimini è anche possibile visitare la mostra Caravaggio Experience, una spettacolare videoinstallazione dedicata alle opere, alle tecniche e alla vita di Michelangelo Merisi, negli spazi del Palazzo dell’Arengo. Alla carica emotiva che nasce dalla spettacolarità delle grandi dimensioni delle proiezioni e dal coinvolgimento delle musiche, si affianca una precisa volontà divulgativa, in cui l’uso della terza dimensione e delle soluzioni grafiche guidano progressivamente lo spettatore attraverso i processi creativi dell’artista.





SPORT





Questo week-end non poteva mancare il Paganello, tradizionale protagonista del finesettimana pasquale, l’evento che richiama ogni anno migliaia di frisbeesti provenienti da ogni parte del mondo, che per questa edizione si danno appuntamento sulla spiaggia di Rimini dal 31 marzo al 2 aprile.





Si sta per alzare il sipario sul galà di ginnastica più atteso dell'anno: a Riccione va di scena il “Galà 2018 Riccione Gym Stars” che si svolgerà sabato 31 Marzo 2018 presso il Play Hall. La manifestazione di ginnastica artistica, ritmica e aerobica, non è solo per gli appassionati di queste discipline ma offre un bellissimo spettacolo con tanti atleti e ospiti del panorama nazionale.





DISCOTECHE





Venerdì serata a tema al Top club di Rivazzurra che è il conclamato locale del venerdì in riviera. Il sabato torna il format Frontemare con musica 70/80/90 e la domenica latino americana con il produttore musicale Mauro Catalini.





La Pasqua è arrivata anche in Rivera e quale modo migliore di festeggiare se non in discoteca? Sabato 31 marzo si balla al Peter Pan Riccione con il Cocoon. In consolle Carola Pisaturo.





Il Tunga xxl stravolge la domenica di Pasqua all’Altromondo Studios con una serata commerciale di puro divertimento. Ospiti speciali La Condensa.