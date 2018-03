Al via le offerte pubbliche sulle azioni ordinarie della Cassa di Risparmio di Rimini, di Cesena e di San Miniato

Attualità

Rimini

| 20:29 - 29 Marzo 2018

Prendono il via il 9 aprile per concludersi, salvo proroghe il 18 maggio, le offerte pubbliche di acquisto volontarie di Crédit Agricole Cariparma sulle azioni ordinarie di Cassa di Risparmio di San Miniato, Cassa di Risparmio di Rimini e Cassa di Risparmio di Cesena. Lo si legge in una nota dopo il sì della Consob ai documenti d'offerta Come annunciato l' 8 febbraio scorso le Opa hanno per oggetto le azioni detenute da tutti gli azionisti di ciascuna banca (delle quali Credit Agricole ha già in mano la quasi totalità del capitale) diversi da fondazioni bancarie, banche o intermediari finanziari, compagnie di assicurazione e altri soggetti istituzionali, nonché i warrant abbinati alle azioni Cassa di Risparmio di Cesena.