Picchiarono e rapinarono una donna incinta perchè nera su un autobus a Rimini. Condannata giovane coppia

| 06:39 - 30 Marzo 2018

Due condanne e mancata concessione del beneficio della pena sospesa per un 23enne di Caserta e una 20enne di Ancona, che il 16 agosto del 2017 derubarono, insultarono e strattonarono una donna di colore incinta; fatti avvenuti su un autobus della linea 11. Giovedì è arrivata la sentenza di condanna per i due giovani, accusati di furto aggravato, lesioni e minacce: il ragazzo è stato condannato a 1 anno, 6 mesi e 6 giorni di reclusione, nonché al pagamento di 600 euro di multa; la ragazza a 10 mesi e 6 giorni, assolta dall'accusa di furto. Solo quest'ultima ha ottenuto la revoca della misura di cautelare disposta precedentemente nei confronti della coppia, l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il 23enne subirà invece un aggravamento della stessa misura, per non avere rispetto gli obblighi da essa derivanti. Infine il giudice ha disposto una provvisionale di 5000 euro alla donna costituitasi parte civile, rappresentata in giudizio dall'avvocato Andrea Cappelli. Il sostituto procuratore Simona Bagnaresi aveva chiesto condanna per entrambi a 1 anno e 6 mesi, più multa di 400 euro. Gli imputati hanno sempre negato gli addebiti, dicendo di essersi difesi dopo che la donna aveva dato in escandescenze sull'autobus, ammettendo di averla spinta, nonostante fosse in stato di gravidanza, e ammettendo gli insulti razzisti.