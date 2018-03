Pedale Riminese e Frecce Rosse: presentata squadra Giovanissimi e attività per la stagione 2018

Sport

29 Marzo 2018

L'unione fa la forza. Era questo il motto che qualche mese fa' aveva sancito la collaborazione tra le società ciclistiche riminesi Pedale Riminese e Frecce Rosse Cycling Team e che sabato 24 marzo ha reso possibile la presentazione della squadra Giovanissimi 2018 nella accogliente cornice dell’Osteria La Chiacchiera sui colli di Rimini. Alla presenza delle autorità di FCI e AICS, degli sponsors, amici, familiari e collaboratori hanno sfilato con le loro fiammanti divise nuove firmate Rosti Abbigliamento Sportivo (rappresentato sabato dall’agente Carmine Manginella):

Volpe Giorgia (G1); Bartolucci Samuele, Lotti Mattia E Zavoli Andrea (G2); Somigli Emily (G3); Bianchi Serena, Maggiore Gianfilippo E Monti Alessandro (G4); Castagnoli Davide, Galante Luigi, Lozzi Francesco E Somigli Cris (G5); Arfelli Gabriele E Giovanardi Riccardo (G6); Castagnoli Samuele, Ricci Maria e Guidi Samuel (Pg).

Con loro, a rendere ancora più speciale la giornata, i settori Strada e MTB del Frecce Rosse Racing Team. I tecnici e collaboratori impegnati nell’insegnamento e nella crescita dei giovani ciclisti all'interno della Pista Ciclopodistica “Alfredo Masinelli” in zona “Celle” a Rimini, saranno: Leonardo Lotti, Simone Pazzagli, Max Monti, Daniele Volpe, Antonio Mazzotti ed Omar Turki (ex atleti biancorossi), Tino Guidi e Gaetano Volpe. E’ a loro che sono state rivolte parole di apprezzamento da parte del presidente Giovanni Gamberini e del vice Daniele Volpe. Quest’ultimo ha anche condotto brillantemente la presentazione dando voce ai rappresentanti di C.O.N.I. (Rodolfo Zavatta) e Federazione Ciclistica (Massimo Squadrani) entrambi soddisfatti e compiaciuti nel vedere lavorare insieme mondo amatoriale e federale per il bene del ciclismo giovanile.

Un doveroso ringraziamento è stato rivolto agli sponsor e ai sostenitori che rendono possibile con la loro passione la realizzazione di tutti i progetti.

In conclusione la platea ha applaudito l’impegno organizzativo della società che nel 2018 allestirà manifestazioni per tutte le categorie così programmate:

Giovanissimi21 aprile a Villa Verucchio RN – Cross Country

14 luglio a Rimini – Strada (2° Memorial Vittorio Tadei)

28 luglio a Rimini – Strada (Trofeo Eusebi Ortofrutta)

data da destinarsi a Poggio Torriana RN - Memorial "Fabio Angeli"/Trofeo UISP Cesena – Gimkana

Esordienti 1° e 2° anno29 aprile a Poggio Torriana RN – 18° Memorial Dirigenti delPedale Riminese / 9° Memorial Lino Tognacci

Allievi 1° maggio a Poggio Torriana RN – 5° Trofeo Ristorante Tre Re

Juniores 9 settembre a Ponte Abbadesse Cesena FC – Gran Premio Medri Casalinghi

Elite/Under 23 3 giugno a Santermete RN – 47^ Coppa della Pace / 44° Trofeo Fratelli Anelli (Internazionale)