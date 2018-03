Giovani talenti sammarinesi a scuola di rally

Sport

Repubblica San Marino

| 15:17 - 29 Marzo 2018

Nell’ambito di una sempre maggiore e proficua divulgazione e promozione dello sport, recentemente in ambito automobilistico sportivo una interessante e gustosa iniziativa ha avuto il suo corso da parte di cinque giovani promesse del settore rally. Nello scorso week end infatti sul circuito internazionale di Siena si è svolta la semifinale del Progetto Rally Italia Talent. Questo format che si svolge oramai da 4 anni e che ha come docenti piloti internazionali quali Giandomenico Basso, Umberto Scandola e Pierino Longhi ha la finalità di avvicinare nuovi talenti al mondo dei rally e appunto per San Marino erano presenti i due gemelli Mattia e Nicolò Brigliadori, già noti nell’ambiente per essere validi driver di karting a livello nazionale, poi Enrico Ercolani Volta, Emanuele Perna e la graziosa Elisa Capacci nel ruolo però di copilota. Già i Brigliadori brothers è la seconda volta che partecipano a questo progetto. Il programma prevedeva una selezione a livello nazionale composta da 7300 iscritti, una semifinale a cui accedevano 180 partecipanti e ovviamente una finale a cui partecipavano i cinque miglior piloti e i cinque migliori copiloti per fasce d’eta della semifinale. Tutto questo per arrivare ad un vincitore che come premio disputerà la prova mondiale del Rally Sardegna e agli altri vincitori di categoria una gara pagata ad un rally del Tricolore Italiano. I nostri giovani piloti della Fams compresi tra i 180 partecipanti della semifinale hanno disputato una prova con skid e quattro prove cronometrate, due con le Fiat Abarth 595 e due con la Fiat 124 Abarth, esaminati appunto dai campioni sopracitati oltre a Renato Travaglia e Gigi Pirollo, mentre per i navigatori era prevista una prova su strada pubblica in cui dovevano venir fuori tutti i vari ruoli del copilota. Soddisfazione quindi per i cinque titani per le loro performance, i quali stanno incrociando le dita perché i risultati finali si sapranno il 3 Aprile. Livio Ceci.