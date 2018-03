Venerdì Santo a Santarcangelo, ecco come muoversi fra processioni e mercato prolungato

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 15:11 - 29 Marzo 2018

In occasione delle festività pasquali sono in programma modifiche agli orari del mercato settimanale e di apertura di musei, biblioteca e uffici comunali. Venerdì 30 marzo il mercato sarà infatti prolungato fino alle ore 20, mentre domenica 1° aprile torna come di consueto l’appuntamento con la Casa del Tempo: dalle 8,30 alle 19 oltre cento espositori con mobili e arredi, argenterie, ceramiche, orologi e collezionismo vario, di epoca Ottocentesca fino al 1960 circa si daranno appuntamento in piazza Ganganelli.



Dopo quella di Gioventù Studentesca in programma nel pomeriggio (i dettagli delle modifiche alla circolazione sono pubblicati sul sito del Comune), nella serata di venerdì 30 marzo si terrà anche la Via Crucis della Parrocchia di San Michele Arcangelo. Per consentire la manifestazione, dalle ore 20 alle 22 circa, è quindi istituito il divieto di transito nelle vie Pieve, Celletta dell’Olio, Cupa, Gaetano Marini e piazza Guglielmo Marconi limitatamente al passaggio del corteo. La viabilità sarà comunque regolamentata dagli agenti di Polizia Municipale. L’ordinanza completa è pubblicata sul sito www.comune.santarcangelo.rn.it.



Sabato 31 marzo la biblioteca Baldini resterà chiusa, mentre lunedì 2 aprile, dalle 8 alle 12, sarà attiva la reperibilità dell’ufficio di Stato civile per le dichiarazioni di nascita e morte (per richiedere il servizio, occorre telefonare alla Polizia Municipale al numero 0541/624.361).



Aperture straordinarie invece sono in programma al Museo Storico Archeologico, dove è ancora possibile visitare la mostra “Unearth. Portare alla luce” degli artisti Eron e ANDRECO: domenica 1° aprile dalle 10 alle 13 e dalle 15,30 alle 19, lunedì 2 aprile dalle 15,30 alle 19. Come ogni prima domenica del mese, il giorno di Pasqua al Musas torna anche il Bookcrossing: prendi un libro e ne lasci un altro nelle sale del museo. Per l’occasione, alle 16,30 è in programma anche “Crea il tuo talismano”, un laboratorio per bambini dai 7 ai 10 anni (prenotazioni allo 0541/624.703 o all’indirizzo di posta didattica@museisantarcangelo.it).



Infine, lo sportello Start Romagna presso il municipio (piano terra, lato scala B) sarà aperto in via straordinaria martedì 3 aprile anziché lunedì 2, dalle 8 alle 13.