Concerto di Paola Turci e tanto altro, Pasqua in arrivo a Bellaria Igea Marina

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 15:05 - 29 Marzo 2018

Pasqua in arrivo a Bellaria Igea Marina: mentre entra nel vivo la 37^ edizione del Torneo Pecci, grande classico del calcio giovanile iniziato ieri, la città si prepara al ‘weekend lungo’ di Pasqua, che proporrà nei prossimi giorni un ricco calendario tra concerti, incontri e mostre, tutto rigorosamente gratuito per il pubblico.



Il concerto di Paola Turci

Domenica 1^ aprile, nel giorno di Pasqua, il concerto di Paola Turci, in programma alle ore 21.30 in piazza Matteotti. La cantautrice romana si presenta a Bellaria Igea Marina dopo la partecipazione al Festival di Sanremo, in cui ha duettato con Noemi nel singolo “Non smettere mai di cercarmi”. Tante le partecipazioni al Festival di Sanremo, con una vittoria nella categoria “Emergenti” (nel 1989 con il brano “Bambini”) e tre Premi per la Critica (nel 1987 con “Primo tango”, nel 1988 con “Sarò bellissima” e nel 1989 con “Bambini”), cui si aggiungono una vittoria al Cantagiro, innumerevoli altri riconoscimenti e dischi d’oro e di platino. In Paola Turci tutto questo si unisce all’impegno costante per Emergency, per la Fondazione Francesca Rava e i suoi progetti in favore dell’infanzia nel mondo e perfino due libri. Tante le soddisfazioni anche nell’anno appena concluso, con il quinto posto finale al Festiva di Sanremo 2017 con “Fatti bella per te”, la pubblicazione del dodicesimo album in studio “Il secondo cuore” ed il premio alla carriera ricevuto agli MTV Awards 2017.



Il Meet & Greet con Sofì e Luì: pass gratuiti ritirabili da lunedì mattina.

Lunedì 2 aprile, sempre in piazza Matteotti, alle ore 16.00 andrà in scena il meet&greet, presentato da Andrea Prada, con Sofì e Luì, star indiscusse della rete e identificati sul web con i loro canali (YouTube, Facebook, Instagram, Twitter) “Me contro Te”.

Sofì e Luì, al secolo Sofia Scalia e Luigi Calagna, sono fidanzati e hanno un canale YouTube che, a due anni dal primo caricamento, ha raggiunto i due milioni di iscritti. Un canale che, la scorsa estate, da giugno ad agosto è stato in terza posizione per engagement nella classifica totale degli influencer italiani: numeri impressionanti quelli del mese di agosto, quando “Me contro Te” è stato il primo assoluto nell’elenco degli influencer nazionali ed il solo canale YouTube, con i suoi 31 video postati, ha ricevuto ben 90 milioni e mezzo di visualizzazioni.

Per poter accedere al palco è necessario ritirare il pass gratuito presso il Punto Informativo che sarà collocato in piazza Matteotti: sarà aperto nella giornata di lunedì 2 aprile, dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 sino ad esaurimento dei pass.



Musei aperti e inaugurazione della mostra dedicata a Maurizio Gori.

Da sabato 31 marzo a lunedì 2 aprile, i quattro musei di Bellaria Igea Marina saranno aperti al pubblico dalle ore 16.00 alle ore 19.00. Sarà quindi possibile visitare gratuitamente la Casa Rossa di Alfredo Panzini, la Torre Saracena, che accoglie il Museo delle Conchiglie, il Museo delle Radio d’Epoca, dal 2013 esposizione permanente di oltre 140 radio anni ’20 e anni ’30, oltre che Noi. Museo della Storia e della Memoria di Bellaria Igea Marina, il più giovane tra gli spazi museali cittadini realizzato all’ex macello di via Ferrarin.

Inoltre, sabato 31 marzo alle ore 17.00, sarà inaugurata la mostra di pittura dedicata a Maurizio Gori (Bellaria 1955-2017), allestita nel salone dei parrucchieri Maurizio e Laura in via Perugia 7. Gori ha cominciato la sua attività di pittore all’inizio degli anni ’80 frequentando l’accademia di Belle Arti di Ravenna e la scuola di Francesco Verlicchi nell’ambito dell’Associazione “Arte e dintorni” di Bagnacavallo. Quella di Gori era una pittura figurativa ricercata e cromaticamente piacevole, fondata su un solido disegno di base, comprendente anche opere caricaturali non prive di bonaria ironia. L’iniziativa si avvale della preziosa collaborazione di Paola Babini, artista e docente di Tecniche Pittoriche all’Accademia di Belle Arti di Bologna, nonchè coordinatrice didattica dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna.



Tanto altro ancora.

Sabato 31 marzo, alle 16.00 presso il Palazzo del Turismo di Bellaria Igea Marina, l’Associazione Quattro Quarti in collaborazione con Fondazione Verdeblu propone una masterclass tenuta da Monia Angeli, cantante ed insegnante di canto: un appuntamento per trascorrere la vigilia di Pasqua in modo originale, parlando della formazione, delle tematiche di base della tecnica vocale, delle principali figure con cui un cantante viene in contatto. La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria contattando: info@fondazioneverdeblu.org oppure 0541.346808.

Lunedì 2 aprile, infine, a partire dalle 9.30, il Comitato Borgata Vecchia organizza presso la spiaggia antistante a p.le Kennedy la ‘Ruzzolina al mare’. Si tratta di una vecchia tradizione bellariese dedicata ai bambini delle scuole materne ed elementari, che consiste in una gara sulla sabbia, con uova sode colorate e utilizzate come "biglie"; le premiazioni sono previste alle 12.00 circa e tutti i bambini partecipanti riceveranno un uovo di cioccolato.