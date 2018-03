Festività pasquali in Riviera, la Polfer intensifica i controlli. Ecco alcuni consigli

Cronaca

Rimini

| 15:00 - 29 Marzo 2018

In occasione delle festività Pasquali si intensificheranno i controlli della Polfer, in considerazione anche del maggior afflusso di visitatori, in particolar modo alle stazioni ferroviarie delle località della Riviera. Saranno in azione anche squadre in borghese, per mirati servizi antiborseggio anche a bordo dei treni, non solo in stazione. Saranno circa 140 gli operatori che saranno impiegati in occasione delle festività Passquali per garantire la sicurezza di cittadini e turisti. La Polfer raccomanda comunque alle persone di prestare attenzione al proprio bagaglio, in particolar modo durante le fermate del convoglio, evitando di lasciare incustoditi oggetti di valore. I professionisti del furto in particolar modo agiscono quando il viaggiatore è distratto nella consultazione del tabellone degli orari o mentre utilizza le macchinette self-service, oppure nei momenti in cui c'è una grande calca di persona.