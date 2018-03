Motogp in Argentina, Dovizioso e Valentino Rossi rilanciano la sfida a Marquez

Sport

Nazionale

| 14:19 - 29 Marzo 2018

È iniziata nel migliore dei modi per la Rossa di Borgo Panigale. Dopo la vittoria di Andrea Dovizioso in Qatar, la stagione di MotoGP potrebbe aver visto lo start di una grandissima lotta per il titolo mondiale tra il 32enne italiano e Marc Marquez, attuale campione del mondo e favorito per la vittoria finale.





I test e la gara hanno dimostrato che la Ducati e la Honda restano, molto probabilmente, un gradino sopra le altre moto in gara in questo mondiale. Ci sono, però, da fare due considerazioni molto importanti e imprescindibili per il continuo del Motomondiale. La prima è che Valentino Rossi non molla niente e non muore mai: dopo aver firmato il rinnovo fino a 41 anni, il Dottore ha strappato un terzo posto con voglia e coraggio, dimostrando di poter dire la sua anche per la vittoria iridata. La seconda è che è sempre il pilota a fare la differenza: basta vedere le clamorose differenze tra Dovizioso e Lorenzo, Marquez e Pedrosa oppure Rossi e Vinales. La sensazione è che saranno loro 3 a contendersi il titolo fino alla fine, con un po’ di incognita sulla tenuta della Yamaha di Valentino.





Si vola in Argentina





Ora è già tempo di pensare al prossimo appuntamento. La tappa successiva del MotoMondiale è l’Argentina, che si disputa dal 2014 presso l’Autodromo de Las Termas de Rio Hondo. Il tracciato è uno dei meno tecnici del circus, viste le sole 14 curve e la lunghezza di 4,8 km. Il rettilineo principale è lungo oltre 1 km e, in virtù di ciò, i piloti potranno raggiungere picchi di velocità molto alti, oltre i 330 km/h.

Il Gran Premio d’Argentina è stato disputato sul circuito di Buenos Aires fino al 1999, per poi essere eliminato per ben 15 anni. Nel 2014 è stato riproposto, come già detto, nelle Termas de Rio Hondo, nella regione settentrionaale di Santiago del Estero.

Dal 2014, in Argentina c’è stato un quasi dominio spagnolo: nel 2014 e nel 2016 ha trionfato l’attuale campione del mondo Marc Marquez, mentre nel 2017 ha vinto Maverick Vinales davanti a Valentino Rossi, approfittando dei ritiri di entrambe le Honda. Il Dottore, invece, ha vinto nel 2015, anche in questo caso sfruttando una scivolata del Cabroncito.

Nel 2015 è arrivato anche il miglior risultato di Andrea Dovizioso sul tracciato sudamericano, con un 2° posto. La Ducati non si è mai comportata benissimo in Argentina, e questo potrebbe dare delle speranze di vittoria maggiori a Marquez e Rossi. In realtà, i progressi fatti dai tecnici di Borgo Panigale sono atti anche a trovare la quadra migliore alla moto del forlivese in situazioni più sfavorevoli. Prepariamoci, dunque, a vedere una lotta fino all’ultima curva di Dovizioso, constatando anche se i primi 3 della gara del Qatar – Dovi, Marquez e Valentino – saranno gli unici in grado di lottarsi il titolo iridato o qualcun altro potrà inserirsi nella lotta.

In Argentina, dunque, si spengono i semafori per la seconda volta. Chi arriverà per primo alla bandiera a scacchi?