VIDEO: a Pasquetta torna il Somar Lungo, una 12a edizione dal sapore felliniano

Attualità

Rimini

| 13:44 - 29 Marzo 2018

Un’iniziativa che coniuga fede con tradizione. Lunedì 2 aprile, giorno di Pasquetta, si rinnova l’appuntamento con il Somar Lungo, la biciclettata organizzata da Zeinta di Borg che si snoderà per le vie della città per poi concludersi al Santuario delle Grazie. Una 12a edizione dal sapore felliniano, tanto che il festoso corteo formato da biciclette, carrozze e somarelli, toccherà due luoghi cari al Maestro. La partenza dell’allegra carovana avverrà alle 9 da piazzale Fellini, a seguire visita al Grand Hotel e poi tappa al cinema Fulgor appena restaurato dove è in programma una proiezione a sorpresa. Dopodiché tutti in direzione Covignano, con sosta alla centrale idrica di Romagna Acque e arrivo al Santuario dove, alle 13, si pranzerà tutti assieme con il “rancio alpino” organizzato dai gruppi Ana di Rimini e Cesena. Numerosi, come di consueto, gli eventi collaterali in programma nel pomeriggio. Dalla visita al museo del convento, all’escursione a piedi organizzata dalla Pedivella per finire all’animazione pensata per i più piccini ma non solo.