Studente 18enne riminese spaccia marijuana a scuola: in casa ne aveva circa un kg

Cronaca

Rimini

| 13:07 - 29 Marzo 2018

Mercoledì mattina una pattuglia dell’Unità Antidegrado, il servizio associato delle polizie municipali di Cesenatico e Unione Rubicone-mare, in servizio a Savignano sul Rubicone ha fermato all’entrata dell’istituto superiore “Marie Curie” uno studente per un controllo. Notando atteggiamenti sospetti ed un eccessivo nervosismo, gli agenti hanno proceduto alla perquisizione del ragazzo, trovandogli addosso circa 3 grammi di marijuana suddivisi in tre dosi, che gli venivano immediatamente sequestrate. Ritenendo potesse detenere altro stupefacente, gli agenti hanno accompagnato il giovane alla sua abitazione, nel territorio del Comune di Rimini, dove gli agenti del Rubicone insieme al personale della Polizia Municipale di Rimini hanno completato la perquisizione. Al termine dei controlli è stato rinvenuto e sequestrato circa un chilogrammo di marijuana, in parte già suddivisa in dosi pronte per lo spaccio, oltre ad attrezzatura per il confezionamento e lo spaccio quali buste di plastica di diverse dimensioni e contenitori. Lo studente, Z.J. 18 anni incensurato, è stato quindi tratto in arresto nella flagranza del delitto di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti ed associato alla casa circondariale di Rimini a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.