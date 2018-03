Riccione apre la stagione balneare venerdì 30 marzo: 'servizi pronti per i turisti in arrivo'

Attualità

Riccione

| 13:02 - 29 Marzo 2018

A Riccione la stagione balneare estiva parte in anticipo. L’inizio, compreso nel periodo tra il 13 aprile e il 28 ottobre 2018, così come determinato dall’ordinanza balneare della regione Emilia Romagna, viene stabilito al 30 marzo 2018. L’ordinanza regionale consente ai Comuni di incrementare la qualità dell’offerta turistica con una propria ordinanza integrativa, possibilità fatta propria quest’anno dall’amministrazione Comunale di Riccione che, come sottolinea l’assessore al demanio Andrea Dionigi Palazzi - abbiamo colto per andare incontro alle esigenze delle categorie e delle attività economiche in termini di risposte e servizi ottimali ai turisti che arriveranno a Riccione in concomitanze delle festività di Pasqua. Le condizioni climatiche favorevoli e le previsioni di un buon afflusso turistico previsto, anche in considerazione dei grandi eventi che accoglieranno i turisti a partire da sabato 30 marzo con l’inaugurazione ufficiale di Beach&Love – dichiara l’assessore Palazzi – sono un buon viatico per far partire la stagione balneare sabato 30 marzo. Le attività balneari e la città sono pronte per accogliere al meglio i nostri visitatori”.