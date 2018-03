Rimini, dal 31 marzo aperta la passerella sul Tiberio: il 4 aprile riapre via Bastioni Settentrionali

Attualità

Rimini

| 12:54 - 29 Marzo 2018

In data 4 aprile verrà riaperta al traffico carrabile via Bastioni settentrionali e da sabato 31 marzo il nuovo camminamento sospeso del progetto Tiberio 4, Porto Antico. Il nuovo camminamento pedonale consentirà il passaggio in sicurezza di persone e di biciclette a mano.

Sono in queste ore in fase di completamento le ultime lavorazioni di finitura, montaggio dell’illuminazione e pulizia.

Anche in sponda sinistra i lavori stanno proseguendo nei tempi e nelle modalità previste con la realizzazione dei sostegni delle rampe di discesa da piazza Pirinela sulle banchine.

L’intervento in corso è parte del progetto “Tiberio” ed è stato finanziato parzialmente dalla Regione nell’ambito degli interventi del Por –Fesr 2014 – 2020.