Sversamenti da cantiere edile nel fiume Uso a San Vito, intervengono tecnici di Arpae e Forze dell'ordine

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 12:14 - 29 Marzo 2018

Tecnici di Arpae Forlì-Cesena e Rimini sono intervenuti nel tardo pomeriggio di mercoledì 28 marzo, in seguito alla segnalazione della presenza di idrocarburi nel fiume Uso all’altezza di via Vecchia Emilia, in località San Vito, al confine tra i Comuni di San Mauro Pascoli e Santarcangelo di Romagna.

L’origine dello sversamento delle sostanze inquinanti è stata identificata in un cantiere edile.

Sul luogo anche i Carabinieri Forestali, la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco, operatori di Hera (che hanno provveduto alla chiusura dello scarico e si occuperanno della bonifica della conduttura) e il sindaco di San Mauro Pascoli, Luciana Garbuglia.

I tecnici Arpae hanno provveduto ai necessari accertamenti e prelevato campioni per le analisi che saranno condotte nel laboratorio di Ravenna. La Protezione Civile ha posizionato panne assorbenti al fine di contenere lo sversamento. I Carabinieri Forestali, in collaborazione col personale Arpae, hanno effettuato gli accertamenti di competenza.

Nella giornata odierna continuano le operazioni di pulizia e le attività per l’accertamento delle responsabilità.