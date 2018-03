Carabinieri e parroco insieme per aiutare i poveri: l'iniziativa 'Don Matteo'. Donato cibo sequestrato dopo furto

Attualità

Riccione

| 12:09 - 29 Marzo 2018

E' stata ribattezzata scherzosamente "operazione Don Matteo", in riferimento alla nota fiction Rai interpretata da Terence Hill e Nino Frassica. A Riccione non c'è nessun prete detective, ma i Carabinieri e il parroco Don Antonio Giovanni Moro, nell'ambito della proficua collaborazione con l'Arma della Compagnia di Riccione, guidata dal Capitano Marco Califano, hanno dato vita a un'iniziativa che - come si legge in una nota dell'Arma - “intende conferire speranza e sottolineare il tradizionale ruolo dell’Istituzione in difesa dei cittadini, specie di quelli più deboli ed in maggiore difficoltà”. Tutto parte circa un mese fa quando i Carabinieri hanno arrestato tre donne – non nuove ad episodi di furto anche per valori significativi – trovandole in possesso di un'ingente quantità di generi alimentari rubati in un centro commerciale tra Misano Adriatico e Riccione.

Nella circostanza, buona parte della refurtiva è stata immediatamente restituita ai legittimi proprietari; un ulteriore porzione, tuttavia, pur essendone accertata la provenienza furtiva, non veniva ricondotta alla originaria disponibilità del supermarket, motivo per il quale è stata posta sotto sequestro.

I Carabinieri hanno chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Rimini il dissequestro della merce e la contestuale destinazione per beneficenza. Nella giornata di giovedì quindi, una pattuglia degli uomini del Comando di Viale Sirtori si è recata presso la Chiesa di San Martino e ha consegnato al parroco Don Antonio quanto dissequestrato con la richiesta di destinarlo ai più bisognosi. Immediata e festante la reazione del parroco, che, con gran cordialità ha ringraziato l’Arma per la consueta sensibilità, esprimendo a quelli che ha voluto definire “angeli in uniforme”, i migliori auguri di trascorrere –anche in servizio – una Santa Pasqua di Resurrezione.

Il commento dell'Arma: "Del forte legame affettivo che la popolazione italiana nutre nei confronti dell’Arma dei Carabinieri e dei sacerdoti parrocchiali presenti su tutto il territorio nazionale a difesa dei più deboli si hanno quotidiane testimonianze – come peraltro ben testimoniato anche dai recenti successi della fortunata serie televisiva “Don Matteo”, magistralmente interpretata da Terence Hill e Nino Frassica – ma quanto accaduto oggi nella Perla Verde dell’adriatico, costituisce una pagina singolare a e se vogliamo romantica del ruolo quotidianamente e storicamente interpretato da queste due figure – carabiniere e sacerdote – nel nostro splendido paese".