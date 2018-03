Riccione, non rispetta gli obblighi imposti, Carabinieri arrestano 53enne

Cronaca

Riccione

| 11:50 - 29 Marzo 2018

Giovedì mattina i Carabinieri di Riccione hanno arrestato un 53enne di etnia rom con precedenti per reati contro il patrimonio e contro la persona. L'uomo è stato fermato in esecuzione di un provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria di Rimini e che ha aggravato la misura alla quale era sottoposto e che gli imponeva esclusivamente alcune limitazioni di movimento in determinate fasce orarie della giornata.

I controlli dei militari hanno appurato diverse inottemperanze del 53enne che è stato così arrestato.