Incendio nella notte a Santarcangelo: garage distrutto, seri danni a un appartamento. Famiglie evacuate

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 11:48 - 29 Marzo 2018

Incendio nella tarda serata di giovedì a Santarcangelo vicino alla stazione. Ad andare a fuoco un garage e l'appartamento soprastante facenti parte di una villetta con un'altra abitazione al piano terra e due al primo piano. I Vigili del Fuoco sono intervenuti verso le 23.35 con 4 mezzi e 11 unità. L'incendio ha completamente distrutto l'autorimessa e danneggiato seriamente l'appartamento. Il controsoffitto è stato distrutto così come l'auto e la moto parcheggiate nel garage. Gli altri due appartamenti (uno al piano terra e l'altro al primo piano) non sono rimasti danneggiati ma necessitano di alcuni interventi per tornare nuovamente agibili. Le famiglie residenti hanno passato la notte in altre abitazioni. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, personale Enel e i Carabinieri della Stazione di Bellaria.