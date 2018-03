Assolto dall'accusa di costringere la moglie a rapporti sessuali, ma condannato a 2 anni e 6 mesi perché la picchiava

Cronaca

10:26 - 29 Marzo 2018

E' stato assolto dall'accusa di violenza sessuale, ma condannato a 2 anni e 6 mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia e lesioni nei confronti della moglie 30enne. Si è concluso il processo a carico di un 35enne napoletano, venditore di cocco, arrestato nel settembre 2016, al culmine di una fase conflittuale di un rapporto iniziato quando i coniugi erano molto giovani (si sposarono che non erano neanche ventenni) e caratterizzato sempre da alti e bassi, anche per alcune difficoltà economiche che rendevano difficile il mantenimento dei figli minori. In udienza la 30enne ha ridimensionato le accuse a carico del marito, difeso dagli avvocati Liana Lotti e Marco Lunedei, negando di essere stata mai costretta a rapporti sessuali con la forza. Dopo la separazione, i coniugi sono tornati a vivere assieme.