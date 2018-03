Calcio 1a Cat: Sant'Ermete ritrova gol e spettacolo, 3-0 al Bakia

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 10:02 - 29 Marzo 2018

Il Sant'Ermete supera agevolmente l'ostacolo Bakia e con il Morciano si mantiene a -4 dalla vetta occupata dal Novafeltria, che mantiene comunque un buon margine di vantaggio anche in virtù di una gara in più da recuperare. Il Sant'Ermete sblocca la partita con il Bakia al 25', grazie a uno spunto di Gentile sulla fascia, con il cross basso invitante assit per il tocco vincente di Bianchini. Al 63' è invece Castiglioni ad affondare sulla fascia sinistra, servendo all'indietro l'inserimento di Contadini, che infila Russo per il raddoppio. Nel recupero Alberto Del Prete firma il tris con un potente tiro da fuori area.





Sant'Ermete - Bakia 3-0

Reti: 25' Bianchini, 63' Contadini, 91' Del Prete A.





S.Ermete: Guerra, Casali M, Castiglioni, Mazza, Grossi, Zavattini, Bianchini (85' Coccato), Contadini (65' Casali N), Berluti (90' Orsini), Vukaj (78' Del Prete A), Gentile.

In panchina: Todescato, Del Prete F.

All. Pazzini





Bakia: Russo, Cialotti, Domeniconi, Gambacorta (70' Savadori), Casali, Angelini, Magnani A, Onofri, Vitali (58' Milzoni), Mazzarini (53' Agostinelli), Quarta (51' Magnani S).

In panchina: Cappelli, Zeqiraj, Mazzuoli.

All. Bertaccini





Arbitro: El Baroudi di Faenza