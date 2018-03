Pasquetta nella Perla Verde per provare il percorso Challenge Riccione 2018 con Giulio Molinari

Sport

Riccione

| 09:40 - 29 Marzo 2018

Quale migliore occasione per passare qualche giorno in Romagna e per provare il percorso di CHALLENGE RICCIONE 2018!

Lunedì 2 Aprile alle ore 8.30 in Piazzale Marinai D'Italia a Riccione giro di prova del percorso di Challenge Riccione 2018. Partenza alle 9.00 con il super testimonial Giulio Molinari (Campione Europeo 2014-2016 e vice Campione Europeo 2015 Challenge su distanza mezzo ironman Campione Italiano 2014-2016 su distanza mezzo ironman) per i 90km del percorso ciclistico di Challenge Riccione.

"Sono entusiasta di essere al via di questa prima edizione di Challenge Riccione. Ho corso molte volte Challenge Rimini e conosco l’affidabilità organizzativa di questo team di lavoro e la bellezza dei luoghi e dei percorsi. Sarà ancora una volta un evento unico di risonanza mondiale. Sono felice di esserci e di rinnovare la partnership con questa organizzazione, con la quale negli anni ho costruito un rapporto di reciproca fiducia e stima. Vi aspetto tutti lunedì di pasquetta per una prova tutti insieme dei percorsi della gara di maggio!" Con queste parole Giulio Molinari saluta la I edizione di Challenge Riccione e vi aspetta per pedalare insieme su uno dei percorsi ciclistici più' belli e dagli elevati contenuti tecnici, non solo del panorama nazionale, ma anche internazionale!