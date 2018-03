Rimini, camion si ribalta con tutto il carico, traffico rallentato in via Tolemaide

Cronaca

Rimini

| 08:47 - 29 Marzo 2018

Un camion si è rovesciato sulla via Tolemaide perdendo il carico. E' successo mercoledì mattina all'altezza della rotonda che porta all'ingresso dell'autostrada. Il mezzo pesante trasportava legname. Per ripulire la strada la Polizia Municipale ha rallentato il traffico in entrambe le direzioni. I lavori di sistemazione sono terminati nel tardo pomeriggio.