Auto travolge bicicletta all'alba a Santa Giustina, un ferito grave

Cronaca

Rimini

| 07:15 - 29 Marzo 2018

Grave incidente stradale poco prima dell'alba a Santa Giustina di Rimini. Una persona, a bordo di una bicicletta, è stata investita da un'auto. E' successo in via Emilia all'altezza del civico 229 poco dopo le 5. Il ferito, di cui non sono state rese note le generalità, è stato portato in ospedale a Cesena in condizioni di massima gravità. Sul posto un'ambulanza, un'automedica e i Carabinieri.