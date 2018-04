Infermiera prosciuga il conto della sua paziente che accudiva, pensionata aveva depositato 60mila euro

Cronaca

Rimini

| 06:53 - 02 Aprile 2018

Accompagnava la sua assistita alle poste, ma poi si faceva consegnare il denaro della pensione o i soldi che lei ritirava dal libretto. Una 57enne infermiera è a processo, accusata di circonvenzione di incapace, vittima una donna affetta da problemi psichici e seguita dal centro di salute mentale dell'Ausl. Quest'ultima, costituitasi parte civile e rappresentata dall'avvocato Massimiliano Cornacchia, è alloggiata in un'abitazione di proprietà dell'Ausl e seguita dagli assistenti sociali.



I fatti contestati risalgono al periodo tra fine 2011 e luglio 2013: l'infermiera, dipendente dell'Asl, è accusata di essersi intascata 60.000 euro, tra i soldi della piccola pensione di invalidità e la parte di eredità materna che i fratelli avevano versato alla sorella su un libretto, quasi completamente svuotato (era rimasto solo qualche centesimo). Soldi consegnati dalla sua assistita, a fronte della richiesta di denaro in prestito per alcuni lavori di ristrutturazione che l'infermiera doveva commissionare nella propria abitazione. La denuncia partì dopo la segnalazione all'Ausl di un'assistente sociale, che aveva raccolto uno sfogo della paziente: lei non era comunque intenzionata a fare nulla, per non mettere nei guai l'infermiera che considerava come una seconda madre.



A processo c'è anche il figlio trentenne dell'infermiera, accusato di favoreggiamento: alcune delle somme contestate sono passate per un conto corrente a lui intestato. Nell'udienza del 28 marzo il processo ha subito un rinvio a luglio, quando sarà sentita l'imputata.