Santarcangelo Calcio, ecco mister Zeman: 'giocheremo palla a terra e in velocità'

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 19:16 - 28 Marzo 2018

Mercoledì tempo di presentazioni in casa Santarcangelo per il neo allenatore Karel Zeman, che non si è sbilanciato sul modulo futuro della sua squadra: non è da escludere l'abiura del 4-3-3, l'intoccabile schema per il padre Zdenek. Zeman jr. vuole una squadra che comunque pratichi un gioco in verticale, con palla a terra e in velocità.





Le dichiarazioni di mister Zeman

Per me è un giorno molto importante perché torno a fare quello che più mi piace nella vita. Sono stato chiamato da una società molto ambiziosa, oggi dobbiamo concentrarci su una classifica non bella e soltanto migliorabile, ma lo sguardo al futuro è una componente predominante. Sono felice di poter far parte di questo progetto, possibilmente non per le sole partite che mancano alla fine del campionato, ma per qualcosa di più strutturato e ambizioso. Ringrazio quindi chi mi ha scelto dal presidente ai direttori: mi auguro con l’aiuto di tutti di raggiungere gli obiettivi e le soddisfazioni che la società e il pubblico meritano. Conosco almeno un po’ il Santarcangelo e penso ci siano elementi in grado di attuare quello che in campo piace a me e cioè un gioco semplice, in velocità, palla a terra e più in verticale che in orizzontale. È un progetto tatticamente ambizioso per la categoria ma credo ci si debba almeno provare. Il tempo a disposizione è poco quindi partiremo da una base, che la squadra ha già assimilato nelle precedenti trenta partite, cercando di migliorare giorno per giorno.

Oggi la priorità è unire le forze e remare tutti dalla stessa parte con indicazioni precise senza saltare da un modulo all’altro per evitare di fare confusione. Nella prima partita che andremo ad affrontare, l’importante non sarà tanto il modulo tattico o il bel calcio, che spero però di proporre in futuro, quanto l’atteggiamento della squadra che dovrà essere di grande compattezza, aggressività e voglia di vincere.