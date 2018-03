Teatro, lunedì il concerto di Pasquetta con il Maestro Mirco Roverelli a sostegno dell'ospedale di Novafeltria

Eventi

| 17:37 - 28 Marzo 2018

Il lunedì di Pasquetta a Novafeltria è in programma uno speciale concerto lirico. Il maestro di pianoforte Mirco Roverelli torna in Alta Valmarecchia, sua terra d'origine, per l'iniziativa a scopo benefico: l'incasso sarà devoluto all'ospedale Sacra Famiglia di Novafeltria. "Casta Diva, grande concerto lirico", con le arie più famose per le Regine della Lirica, nasce infatti per volontà del maestro Roverelli, del fratello Danilo e della sorella Elisa, al fine di ricordare la madre Iride, deceduta dopo una lunga lotta contro un tumore, e per aiutare quindi le altre persone che stanno affrontando questa dura battaglia. Sul palco, accompagnate dalle musiche suonate al pianforte, saliranno quattro celebri soprano: Donatella Iaia, Costanza Fontana, Maristella Mariani e Cristina Piperno. Appuntamento al Teatro Sociale di Novafeltria, lunedì 2 aprile, alle 18. Il concerto ha il patrocinio dei comuni di Talamello e Novafeltria.