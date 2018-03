Calcio Promozione: nel recupero Cotignola batte 2-0 il Pietracuta e vola al secondo posto

Sport

Pietracuta di San Leo

| 17:26 - 28 Marzo 2018

Nel recupero della 24esima giornata del Girone D di Promozione, il Cotignola supera 2-0 il Pietracuta e si porta al secondo posto in classifica, con 52 punti, a -8 dalla vetta occupata dal Cattolica, a +1 sul Del Duca Ribelle e a +2 sul Torconca. Il Pietracuta è quinto con 48 punti e difende l'ultima piazza playoff da Tropical Coriano e Ronco Edelweiss, a un punto di distacco. La gara disputatasi mercoledì 28 marzo al Dalmonte di Cotignola vede il Pietracuta pericoloso al 18': Mularoni ottiene il triangolo da Tani e crossa rasoterra dal fondo, Fratti in diagonale chiama Cesaretti alla deviazione prodigiosa. Al 25' palla gol per i locali con un lancio lungo di Manaresi che trova l'inserimento di Mengozzi, il cui tiro al volo non inquadra il bersaglio. Al 32' ancora Mengozzi lanciato a rete si presenta solo davanti a Claudio Balducci, ma il tiro termina a lato. Nella ripresa il Cotignola trova il vantaggio al 55': Bazhdari salta un difensore e da posizione defilata infila con un preciso diagonale. L'attaccante gialloblu raddoppia al 67' dopo essere scattato sul filo del fuorigioco.





Cotignola - Pietracuta 2-0

Reti: 55' e 67' Bazhdari (C).





Cotignola: Cesaretti, Leonardi, Castellari, Serra, Sartoni, Manaresi; Pirazzoli, Paganelli; Bazhdari, Fabbi, Mengozzi.

In panchina: Missiroli, Ponseggi, Hdada, Tamburini, Proni, Minardi.

Allenatore: Folli.





Pietracuta: Balducci C., Mularoni, Giovanetti (86' Bindi), Balducci A. (73' Halilaj), Amadei, Masini; Sebastiani (60' Tomassini), Fabbri; Fratti, Tani, Tosi.

In panchina: Lasagni, Alessandrini, Michelotti, Paolini.

Allenatore: Fregnani.





Arbitro: Bersani di Piacenza (assistenti Saygin di Bologna e Concari di Parma).