Castel Sismondo diventa una discoteca: si ballerà con alcuni dj per il Music Inside Festival

Eventi

Rimini

| 16:56 - 28 Marzo 2018

Torna per la terza volta Music Inside Festival, l'appuntamento internazionale che porta a Rimini, in apertura della stagione estiva, la più creativa musica elettronica 'globale'. Novità di questa edizione è il debutto di una rassegna diffusa nella città: non più soltanto ospitato negli spazi della Fiera di Rimini - all'interno della quale anticipa l'appuntamento con il Music Inside Rimini -, ma invadendo, con i suoi suoni, anche il centro storico della città, entrando tra le mura medioevali di palazzi di grande valore architettonico. Il 29 aprile, infatti, si ballerà a Castel Sismondo, lo splendido castello Malatestiano costruito nel 1400 e nel Teatro degli Atti, ospitato all'interno di un ex convento. Il giorno torneranno protagonisti i due padiglioni della Fiera. Qui, dalle 16 alle 4, si alterneranno alcuni dei dj che, in questi anni, hanno ridefinito i confini della ricerca elettronica, da Loco Dice a DJ Koze, da Ilario Alicante a Jackmaster, da Luca Agnelli a Len Faki.