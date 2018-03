Cassonetto rotto a Villa Verucchio, cade chiusura sui piedi mentre getta immondizia. La segnalazione

Attualità

VillaVerucchio

| 15:22 - 28 Marzo 2018

Un nostro cittadino segnala un disservizio nell'ambito della raccolta dei rifiuti a Villa Verucchio, in via Aldo Moro. Scrive il nostro lettore al nostro numero Whatsapp: Volevo segnalare che martedì mattina, in via Aldo Moro a Villa Verucchio, andando a buttare l'immondizia, il cassonetto si è rotto ed è scivolata la chiusura superiore a terra (nel momento che infilavo la chiavetta). Non mi sono fatto male perché nei piedi avevo le scarpe antifortunistiche da lavoro". Il cassonetto rotto è stato segnalato anche da altri cittadini, ma, scrive il nostro lettore, "non è intervenuto nessuno e si sta formando una discarica a cielo aperto!". Chiosa il nostro lettore. "

Mi sorge il dubbio se questi cassonetti vengono revisionati, in quato la rottura è avvenuta causa ruggine. Se al mio pio posto ci fosse stato un anziano o un bambino si sarebbe fatto molto male".