Sorpreso mentre spaccia marijuana al Parco Cervi, in manette 24enne di Santo Domingo

Cronaca

Rimini

| 13:23 - 28 Marzo 2018

Continua l'attività dei Carabinieri finalizzata al contrasto dello spaccio di stupefacenti nelle aree verdi di Rimini, operazione ribattezzata "Free Park". Martedì 27 marzo i Militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Rimini, alcuni in abiti borghesi, hanno sorpreso a spacciare un 24enne originario di Santo Domingo, da anni residente in Italia, con precedenti. Il ragazzo stava vendendo, al Parco Cervi, un grammo di marijuana a un ventenne di nazionalità georgiana, ricevendo in cambio 10 euro. Sottoposto a perquisizione, il pusher è stato trovato in possesso di altri 12 grammi della stessa sostanza stupefacente, prontamente sequestrati assieme a 200 euro, somma ritenuta il provento dell'attività di spaccio. Processato per direttissima, il 24enne di Santo Domingo è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.