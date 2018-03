Confcommercio, Nicola Angelini confermato presidente provinciale dei venditori ambulanti

Attualità

13:04 - 28 Marzo 2018

Fiva – Confcommercio della provincia di Rimini, rappresentanza territoriale della Federazione italiana venditori ambulanti, ha eletto i suoi vertici. Nicola Angelini è stato confermato dall’assemblea come presidente per i prossimi 5 anni, coadiuvato da Gianmarco Buttiglione.





“Per la nostra categoria continua il periodo difficile, cominciato anni fa con la proliferazione di ipermercati, outlet e di tutta la grande distribuzione organizzata e proseguita con la crisi economica che ha visto il nostro settore subire conseguenze molto forti – spiega il presidente Angelini -. Nonostante tutto, compresa la confusione scatenata dalla Direttiva Bolkestein che tocca anche le nostre concessioni, combattiamo e continueremo a combattere per garantire continuità e sviluppo alle attività dei venditori ambulanti e della loro forza lavoro sul nostro territorio. La nostra è un’attività all’aria aperta, faticosa, ma con una grande valenza sociale per tutta la comunità. La mia rielezione, di cui ringrazio tutti i soci, passa anche dal buon lavoro svolto in questi anni anche a livello regionale e nazionale: va ricordato infatti che la nostra è una delle poche Regioni in cui le concessioni sono di 12 anni”.





“Sono felice della rielezione di Nicola Angelini alla guida di Fiva provinciale – dice il presidente di Confcommercio della provincia di Rimini, Gianni Indino -. Sono tante le battaglie portate avanti in questi anni insieme a noi dal presidente Angelini e dal gruppo dirigente e conoscendo l’attenzione che mette nei confronti delle istanze degli associati e la tenacia con cui le persegue, sono convinto che tanto verrà fatto anche in questo mandato. A Nicola e a tutta la categoria auguro un quinquennio denso di successi e soddisfazioni”.