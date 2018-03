Due quinti posti per la Ginnastica Artistica Riccione nella competizione di Rimini

Sport

Riccione

| 12:21 - 28 Marzo 2018

Tanti impegni questo fine settimana per la sezione Artistica della Ginnastica Riccione. Domenica a Rimini si è svolta la Prima Prova LA3 Silver, alla quale hanno partecipato le atlete riccionesi Aurora Alessandrini, Martina Bollini, Francesca Pioppi, Nicole Forcellini, Zuy Ding, Annalisa Matteini, Angelica Pacroni e Sofia Bacchini, allenate durante la settimana dai tecnici Erika Coluccio ed Elias Moroncelli.

Molto bene Martina Bollini, che si è classificata al quinto posto nella classifica generale, seguita da Nicole Forcellini (10° posto), Angelica Praconi al 12°, Francesca Pioppi al 13° e Aurora Alessandrini al 14° posto.





Sempre a Rimini, nella palestra delle Celle, domenica si è svolta anche la gara Individuale Silver LA3. La Ginnastica Riccione ha schierato in pedana le sue atlete del corso Avanzato2: Alice Barbieri e Lena Urbinati (anno 2008), Sara Giovannini e Alessia Moretti (classe 2007) e Ludovica Ferrara, Chiara Casadei, Emma Benedettini, Cecilia Lorenzetti e Anna Morelli (classe 2006). Le soddisfazioni per gli allenatori Romina Battazza ed Elias Moroncelli non sono mancate, anche se i risultati sono stati condizionati da vari aspetti. Tra le 2007 spicca un bel quinto posto per Sara Giovannini, con la pari età Alessia Moretti a metà classifica. Piazzamenti nella seconda metà della classifica generale anche per le atlete classe 2008 e 2006.





“Per le bambine classe 2008 si è trattato dell’esordio in gare federali – commentano i tecnici – e per loro la cosa fondamentale non era il risultato, ma la possibilità di iniziare a fare esperienza. Tra le 2007 Sara ha colto un buon quinto posto, ma se non si fosse emozionata troppo al corpo libero avrebbe di certo guadagnato il podio: sarà questo, dunque, il suo obiettivo per la prossima gara”.





Sempre nell’Indivuduale Silver LA (classe 2009) in pedana nella categoria Allieve 1 le riccionesi Diana Castellucci, Giulia Ciavatta Giulia, Aurora Marziali, Natalia Matteini, Lucia Pini e Anastasia Zavyalets, più Kristina Yurchenko (Allieve 2). Nella prima gara individuale della loro “carriera” sui tre attrezzi (trave, corpo libero e volteggio) le bimbe del Gruppo promozionale si sono piazzate tutte attorno a metà classifica: qualche piccolo errore alla trave giocato dalla tensione, non ha comunque reso vana un’ottima prova delle piccole ginnaste.





Le stesse atlete hanno partecipato anche alla gara di Serie D LA3 Allieve. Natalia Matteini, Lucia Pini, Giulia Ciavatta, Anastasia Zavyalets, Aurora Marziali e Diana Castellucci, tutte con piazzamenti a metà classifica. Per le atlete allenate da Ilaria Donini, tutte classe 2009, si trattava della prima prova di Federazione. “Qualche incertezza a trave di troppo, ma per le giovanissime comunque un buona prestazione di inizio stagione”.