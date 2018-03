Da sabato al via a Misano le iniziative di Pasqua, tanto divertimento per i più piccoli

Eventi

Misano Adriatico

| 11:38 - 28 Marzo 2018

Ancora poche ore e prenderanno il via a Misano le iniziative del fine settimana di Pasqua realizzate per il Comune di Misano Adriatico dall’agenzia Promo D. Da sabato 31 marzo inizia infatti inizierà il week end con i festeggiamenti pasquali: dalla mattina aprirà i battenti la mostra mercato con oltre 40 espositori che esporranno prodotti di artigianato, gastronomia tipica e di erboristeria lungo via Repubblica, via Emilia e via dei Platani. Il mercatino aprirà alle ore 11.00 e proseguirà domenica 1 e lunedì 2 aprile per l’intera giornata.



Saranno tante le occasioni di divertimento per i più piccoli: per l’intero week end in piazza della Repubblica verrà allestito un parco giochi con giostra e giochi gonfiabili.



L’intrattenimento, sabato 31 marzo si svolgerà inoltre lo show spettacolo del Mago Magari, che dalle ore 16.00 regalerà tanto divertimento con giochi di magia, risate, bolle di sapone e truccabimbi.

Domenica, giorno di Pasqua alle ore 15.30 gli artisti del Circo Euro Errani porteranno la magia circense in piazza della Repubblica con clown, giocolieri, maghi, fachiri, equilibristi e tanto altro ancora.



I laboratori creativi, la mattina di domenica e lunedì due appuntamenti con i laboratori creativi per i più piccoli: domenica 1 aprile alle ore 10.00 il laboratorio sarà dedicato alla decorazione delle uova di cioccolato 'Il cestino di Pasqua', a cura della cake designer Marianna Mollica.

Lunedì 2 aprile alle ore 10.30 laboratorio creativo a tema pasquale “Un pulcino per ogni bambino”. I bambini con l’utilizzo del cartoncino potranno realizzare un simpatico pulcino. I laboratori sono gratuiti, non è necessaria iscrizione.



Questo il programma completo:



Tutti i giorni, dalle 9.00 alle 22.00 in via Repubblica, Mercatino di Primavera - in piazza Repubblica, Gonfiabili e giochi per i bimbi

Sabato 31 Marzo in piazza Repubblica, dalle ore 16.00 Mago Magari Show

Spettacolo di magia, comico, truccabimbi e animazione per bambini



Domenica 1° Aprile in piazza Repubblica, dalle ore 10.00

Il Cestino di Pasqua Laboratorio creativo gratuito per i Bimbi a cura di Marianna Mollica - in piazza Repubblica, alle ore 15.30 Il Circo in Piazza!

Spettacolo con clown, giocolieri, maghi, fachiri, equilibristi e tanto altro ancora.

Sorprese per i più piccoli!

a cura di Circo Euro Errani



Lunedì 2 Aprile in piazza Repubblica, dalle ore 10.30

Un pulcino per ogni bambino Laboratorio creativo gratuito per i Bimbi a cura di Marianna Mollica