Ciclismo, Gran Fondo città di Riccione, iscrizioni aperte. Oltre 100 ciclisti in arrivo dalla Germania

09:56 - 28 Marzo 2018

“Riccione, meine Liebe!“ L’azienda tedesca di biciclette Corratec si appresta a portare in Riviera un centinaio di cicloamatori e giornalisti delle più autorevoli testate specializzate della Germania alla Gran Fondo città di Riccione. Un amore a prima vista tra l’azienda che ha sede in Baviera, a pochi chilometri di distanza dall’Austria e la gara ciclistica più longeva della provincia di Rimini, che il prossimo 15 aprile festeggia vent’anni di storia. Attraverso la Gran Fondo di Riccione si rinsalda il legame turistico tra tedeschi, austriaci e svizzeri e la Romagna. La Riviera e Riccione,in particolare,sono state promosse anche attraverso le 22.000 copie della rivista del magazine specializzato realizzato dalla casa di biciclette bavaresee distribuite in oltre 500 punti vendita in tutta Europa. Sono oltre un centinaio i ciclisti che si sposteranno con il marchio tedesco e tra loro saranno presenti anche tre giornalisti della stampa nazionale tedesca per documentare e raccontare la tradizionale ospitalità romagnola e le bellezze paesaggistiche che si possono incontrare a sole poche pedalate dalla costa. Ai "cicloamatori Corratec"sarà dedicata anche un’esclusiva premiazione che vedrà salire sul podio i primi tre classificati in due fasce d‘età: dai 19 ai 49 anni e dai 50 ai 75 anni.

Una premiazione che impreziosisce il già cospicuo monte premi della gara. Infatti, sono previste altre due premiazioni speciali: la cronoscalata di San Giorgio ‘Trofeo Città di Mondaino’ e la cronoscalata di Sassofeltrio ‘Trofeo Ristorante Savioli’, due salite entusiasmanti perché nonostante l’ardua pendenza permettono ai migliori scalatori di salire in velocità dando il meglio di sé. Pertanto, appuntamento a domenica 15 aprile ore 7 per allineamento in griglia e ore 8.00 per la partenza dal lungomare di Riccione, esattamente di fronte a Riccione Terme, in Viale Torino. Il traguardo sarà allo stesso punto partenza per garantire ai partecipanti un bellissimo arrivo a tutta velocità sul rettilineo del lungomare. Il dopogara sarà sicuramente festa,con il pasta partyallestito al Palaterme a cura dello staff di docenti e studenti dello I.A.L. Scuola di cucina e ristorazione di Riccione. La Gran Fondo di Riccione è inserita nel circuito Gran Fondo Acsi Ciclismo ed èvalevole come 3^ prova del circuito Romagna Challenge.Le iscrizioni restano aperte sino al 10 aprile. È possibile iscriversi online sul sito www.granfondocittadiriccione.com/iscrizioni-gran-fondo. Dal 13 aprile iscrizioni sul posto al Palazzo del Turismo di Riccione dalle 15.00 alle 19.00 e il 14 apriledalle ore 10.00 alle 19.00.