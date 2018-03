Rimini, ricetta scaduta non può avere farmaci, uomo dà in escandescenze coltello alla mano

Cronaca

Rimini

| 08:55 - 28 Marzo 2018

Va in farmacia con una ricetta scaduta e non può prendere i farmaci: un uomo ha così iniziato a dare in escandescenze. E' successo nel pomeriggio di martedì nella farmacia Bellariva di Rimini. L'uomo era in possesso di una ricetta scaduta. Dopo la scenata è stato convinto ad uscire. Qualche minuto dopo è rientrato e, brandendo un coltello ha preteso di avere le medicine indicate nella ricetta. I farmacisti sono riusciti nuovamente a farlo uscire e, dopo poco, l'uomo è stato bloccato dalla Polizia ed arrestato per tentata rapina e porto illegale d'arma da taglio.