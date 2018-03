Spaccata in tabaccheria a Bellaria, ladri scappano inseguiti dai Carabinieri

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 08:09 - 28 Marzo 2018

Spaccata nella notte tra lunedì e martedì a Bellaria in via Paolo Guidi nell'Isola dei Platani. I ladri sono entrati in una tabaccheria-profumeria nottetempo infrangendo la vetrata dell'ingresso usando un'auto rubata. Una volta all'interno hanno portato via sigarette e gratta e vinci. Il rumore della spaccata ha richiamato l'attenzione dei residenti che hanno avvisato i Carabinieri. I militari sono giunti sul posto mentre i ladri stavano scappando. Vistisi braccati i malviventi hanno abbandonato l'auto con la refurtiva, portando via molti pacchetti di gratta e vinci.





























Foto da Facebook