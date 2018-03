Beni confiscati alle mafie, 18 in provincia di Rimini, 471 in regione

Attualità

Rimini

| 07:52 - 28 Marzo 2018

Oltre 30mila immobili e 3.784 aziende italiane sono stati sequestrati o confiscati, destinati o da destinare, per effetto della normativa finalizzata al contrasto della criminalita’ organizzata di tipo mafioso: si tratta di beni di competenza dell’Anbsc, l’Agenzia nazionale dedicata al riutilizzo sociale dei beni (mobili e immobili) sequestrati o confiscati alle mafie.

Sono 471 i beni sequestrati o confiscati in Emilia Romagna in gestione all'Anbsc. In provincia di Rimini sono 18. Gli immobili già destinati sono 22 di cui 25 nella nostra provincia. Tre le aziende sequestrate, 88 in regione. Sono i dati presentati a Bologna dal prefetto Ennio Mario Sodano, presidente dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata.