VIDEO: Dopo il ritorno a Rimini Ryanair studia nuove rotte. Airiminum: "Lavoriamo con il territorio"

| 17:10 - 27 Marzo 2018

Quarantamila passeggeri entro l’estate. Questo l’obiettivo dichiarato da Ryanair che questo pomeriggio ha presentato, assieme ai vertici di Airiminum, i tre nuovi collegamenti con Londra, Varsavia e Kaunas. Un ritorno in grande stile, quello della compagnia irlandese all’aeroporto “Fellini” di Rimini, dopo 6 anni di assenza. E già si guarda al futuro, in particolare, come preannunciato dal direttore marketing del colosso low cost John Alborante, ai possibili collegamenti con la Germania e con i paesi dell’Est Europa. Soddisfazione in casa Airiminum per l’importante ritorno. Solo un primo passo, però, i prossimi devono essere compiuti assieme all’intero territorio nell’interesse comune ha affermato, in buona sostanza, il presidente della società che gestisce lo scalo, Laura Fincato. Quanto alla possibile concorrenza derivante da una futura riapertura del “Ridolfi” di Forlì chiaro il pensiero dell’ad di Airiminum, Leonardo Corbucci. “Non credo in Romagna ci sia spazio per due aeroporti, nel caso cercheremo di collaborare”.