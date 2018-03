Mick Harvey in concerto con omaggio a Serge Gainsbourg, l'unica data italiana a Rimini

Eventi

Rimini

| 15:57 - 27 Marzo 2018

Mick Harvey con una band straordinaria omaggerà Serge Gainsbourg a novant’anni dalla sua nascita nella esclusiva data unica italiana per Smiting Festival di Rimini, Sabato 5 Maggio ore 21,15 al Teatro Novelli.





Mick Harvey, artista e star australiana, produttore e musicista nella band di Pj Harvey, già fondatore e coautore in Nick Cave and the Bad Seeds a partire dai Birthday Party, arriverà in Italia con il suo progetto speciale su Serge Gainsbourg in esclusiva per lo Smiting Festival di Rimini. Assieme a Harvey, sul palco del Teatro Novelli, ci saranno Xanthe Waite, James Johnston, Larry Mullins aka Toby Dammit, Yoyo Röhm, tutti musicisti di rilievo internazionale già nei Gallon Drunk, PJ Harvey, Nick Cave & The Bad Seeds, Lydia Lunch, Iggy Pop, Swans, Fatal Shore, affiancati da un quartetto d’archi.





Il 2 aprile di questo 2018 è il 90° anniversario della nascita di Serge Gainsbourg, il geniale discusso musicista e autore francese, celebre personaggio fuori dalle regole. Durante il suo personale e intenso percorso artistico, Harvey si è anche concentrato in un lavoro di traduzioni dei testi di Gainsbourg dal francese all’inglese, riadattandone le canzoni poi rinchiuse in quattro album. L’ultimo, "Intoxicated Women" (Mute 2017), contiene molti duetti e canzoni scritte da Gainsbourg per lo più durante gli anni '60, in un periodo in cui focalizzava il suo songwriting su cantanti come France Galle, Juliette Greco e, più notoriamente, Brigitte Bardot e Jane Birkin. “Je t’aime…moi non plus” è il brano celebre a livello mondiale. Il risultato del lungo lavoro di Harvey è un’opera eccellente, essendo riuscito a fare suo – seppur con grande rispetto - il mondo artistico di Gainsbourg, grazie al suo talento innato verso l’elaborazione degli arrangiamenti e costruzioni di canzoni.