Marina Centro: Questura gli chiude l'albergo, gestore lo tiene aperto ospitando clandestini e pregiudicati

| 15:43 - 27 Marzo 2018

Continuano i controlli della Polizia di Rimini in alberghi e strutture ricettive 'sospettate' di dare alloggio a pregiudicati o soggetti pericolosi per la pubblica sicurezza. Nella scorsa settimana gli uomini della Squadra Volanti avevano svolto accertamenti in un albergo di Marina Centro, dove erano stati identificati diversi pregiudicati, alcuni di nazionalità extracomunitaria e clandestini; uno di questi, un 21enne tunisino, arrestato perché trovato in possesso di 75 grammi di cocaina ed eroina. Dal controllo era emerso che il titolare aveva omesso la registrazione di alcuni ospiti della propria struttura. La Divisione Polizia Amministrativa ha poi accertato che all'albergatore, il 9 marzo scorso, era stato disposto il divieto di prosecuzione attività. Lunedì gli uomini della Questura hanno provveduto allo sgombero totale della struttura, disponendo la chiusura coattiva della stessa. Il gestore dovrà rispondere in sede penale, mentre durante le procedure sono stati identificati 18 clienti, 13 con precedenti, tra questi un cittadino brasiliano clandestino e già colpito da un provvedimento di espulsione.