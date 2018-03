VIDEO: si schianta in scooter contro le transenne dopo la rotonda di Fiabilandia, grave 50enne

Cronaca

| 15:19 - 27 Marzo 2018

Un 50enne in sella a uno scooter è rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto alle 14 circa in via Ambrosoli a Rimini, dopo la rotonda all'altezza del parco Fiabilandia. L'uomo stava viaggiando in direzione monte-mare quando, per cause in corso di accertamento, ha sbattuto contro le transenne che delimitavano alcuni lavori al bordo della careggiata stradale. E' stato sbalzato dalla sella, finendo rovinosamente sull'asfalto. Sul posto è intervenuto il personale del 118 che ha disposto il ricovero all'ospedale Bufalini di Cesena in codice di massima gravità. I rilievi dell'incidente sono stati affidati alla Polizia Municipale.