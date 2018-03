Bel gesto dei giocatori del Rimini Calcio, uova di pasqua per i piccoli pazienti dell'ospedale

Sport

Rimini

| 15:10 - 27 Marzo 2018

Dopo l’iniziativa natalizia i giocatori del Rimini sono tornati all’Ospedale Infermi di Rimini per far visita ai piccoli degenti ricoverati in Pediatria. Il Team Manager Adrian Ricchiuti, con il DS Pietro Tamai e una delegazione della squadra ha così consegnato 40 uova pasquali biancorosse in cioccolata ai bambini ospiti del reparto. Una vera e propria sorpresa, soprattutto per qualche piccolo tifoso. “Si tratta di una bella iniziativa che ci riempie di gioia - ha dichiarato il Dott. Gianluca Vergine Dir.U.O. Pediatria - sempre apprezzata dai nostri piccoli pazienti incuriositi e sorpresi dalla visita dei calciatori”. Non ha dubbi Ricchiuti che da anni porta avanti l’iniziativa:“Queste mattinate ci riconsegnano l’autentico senso delle cose, soprattutto per noi sportivi ed è bellissimo poter regalare un sorriso a questi fantastici bambini che sono sicuro usciranno di qui e potremo vedere, perché no, allo stadio”.



Per gentile concessione della Web Tv del Rimini Calcio