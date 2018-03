I dubbi del Consigliere Renzi sui lavori all'immobile ex Terminator: 'cantiere abbandonato e degradato'

Attualità

Rimini

| 13:12 - 27 Marzo 2018

Lunedì mattina in Commissione Consiliare si è discusso della mozione presentata dal Consigliere Comunale di Fratelli d'Italia, Gioenzo Renzi, relativa al degrado dell'ex 'Terminator' (bar pizzeria) al sottopasso pedonale del Grattacielo e del degrado dei giardini della stazione ferroviaria.





E' lo stesso Renzi, in una nota, a ripercorrere i passaggi salienti della 'sua battaglia', fatta di denunce e interrogazioni partite nel 2007, da quando l'ex bar-pizzeria divenne rifugio di senzatetto e spacciatori, fino a quando, il 10 agosto del 2013, lo stabile passò dal privato al Comune, proprietario anche, assieme a Ferrovie dello Stato, dei giardini della stazione.





"Nel 2014 veniva respinta la mia mozione consigliare di completo abbattimento, di quello che era un piccolo chiosco in legno negli anni 60, ampliatosi in muratura fino agli attuali 228 mq, con diversi abusi edilizi, per il ripristino di tutta l’area a verde e a Giardino Pubblico, per farla uscire dal degrado", spiega Renzi.





L'Amministrazione Comunale ha invece pubblicato un bando per la concessione in uso dell'immobile ex Terminator ad un operatore economico privato per la somministrazione di alimenti e bevande e a un caffè culturale: una scelta contestata da Renzi, visto che, argomenta il Consigliere, non è stato considerato "il rischio delle precedenti gestioni fallimentari sul piano economico, che hanno prodotto degrado edilizio, urbano e ambientale e che alla fine hanno reso necessario la decadenza della licenza di pubblico esercizio per ritirare la concessione e sgomberare l’immobile".





Come comunicato dallo stesso Comune di Rimini in una nota, ci sono voluti 4 bandi (i primi tre deserti) per la concessione dell'immobile. L'unico partecipante, attacca Renzi, si è visto aggiudicare il bando "per un canone annuo di 18.000 euro, a partire dal dodicesimo anno della durata della concessione di 18 anni, in cambio dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione del fabbricato".





Lavori iniziati il 5 aprile 2017 e che dovevano essere ultimati il 3 luglio 2017, ma il concessionario ha ottenuto due proroga: la prima di 90 giorni (fino al 2 ottobre 2017), la seconda di 180 giorni fino al 30 aprile 2018. In cambio l'Amministrazione Comunale (che poteva rescindere il contratto) ha ottenuto una penale di 500 euro e una cauzione di 40.000 euro. Ma al Consigliere Renzi rimane più di un dubbio: "Non sappiamo se la scadenza, fra un mese, sarà rispettata, visto che i lavori sono fermi da mesi e che il cantiere si presenta in uno stato di abbandono con una immagine di degrado a ridosso del sottopassaggio del grattacielo, unico raccordo pedonale tra il mare e il centro storico".





Inoltre Renzi attacca l'Amministrazione Comunale, ritenendo inconcepibile "che la concessione, oltre al fabbricato, comprenda l’area di mq. 540 del Giardino Pubblico antistante che potrà essere occupata con tavoli e sedie, alla faccia del rispetto del verde e della integrità del Giardino Pubblico".





Il Consigliere chiede invece una riqualificazione di tutta l'area verde dei giardini della stazione ferroviaria, che attualmente "presenta a turisti e residenti lo stato pietoso e l’abbandono di aiuole, siepi, alberi", di eliminare la vasca d'acqua rettangolare ("utilizzata come servizio igienico dagli irregolari stanziali o di passaggio"), ripristinare il funzionamento della storica fontana del 1927 ("Oggi ridotta all'asciutto e a ricovero di immondizie"); infine Renzi suggerisce di vietare la sosta prolungata e invasiva degli autobus di Start Romagna e di linea lungo viale C. Battisti, lato giardini.





Chiosa il Consigliere nella nota: "Occorre attenzione sull’area sensibile dei Giardini della Stazione, per l’immagine della città, per fare rispettare il Regolamento di Polizia Urbana, con l’intervento della Polizia Municipale e delle Forze dell’Ordine contro malavitosi, spacciatori di droga e ladri".