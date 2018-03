Stop alla cultura dello sballo tra i giovani, Consigliere Montevecchi sollecita la Giunta di Santarcangelo

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 12:53 - 27 Marzo 2018

Promuovere iniziative per informare, sensibilizzare e spingere i giovani a dire di no a droga e abuso di alcol. E' il contenuto della mozione del Consigliere Comunale di centrodestra, Matteo Montevecchi, che sarà discusso martedì sera in Consiglio Comunale a Santarcangelo. Scrive Montevecchi in una nota: "Chiederò al Sindaco e alla Giunta di impegnarsi, come amministrazione comunale, ad avviare un percorso culturale contro qualsiasi tipo di droga e contro l'abuso di alcool, per tenere i ragazzi lontani dalla cultura dello sballo". Il tutto, prosegue Montevecchi, "attraverso la promozione di eventi in collaborazione con la Comunità di San Patrignano e incontri con gli adolescenti in biblioteca, nelle scuole e ovunque sia possibile, con la partecipazione di persone qualificate come medici ed esperti che conoscano profondamente le conseguenze nefaste di tutte le sostanze stupefacenti".