Degrado e sporcizia al municipio del quartiere 5 Viserba, la denuncia di un lettore

Attualità

Rimini

| 12:36 - 27 Marzo 2018

Il municipio del quartiere 5 Viserba a Rimini versa in una condizione di degrado. E' la denuncia di una nostra lettrice: "Dire che è una vergogna è ancora poco", scrive, descrivendo la situazione. Il manifesto in bacheca totalmente accartocciato e illegibile, le pareti del Municipio che necessiterebbero di una rinfrescata, l'asta della bandiera arrugginita. "Dalle foto non si vede molto bene la sporcizia che vi si trova attorno", spiega la nostra lettrice.