Concorso 'I giovani e le scienze': alla finale europea anche i 'giovani Archimede' dell'Istituto Da Vinci- Belluzzi di Rimini

Attualità

Rimini

| 18:36 - 26 Marzo 2018

Sensori per controllare la salute degli alberi, app per ridurre lo spreco di cibo o per segnalare online chi parcheggia in modo inappropriato nelle aree per disabili: sono alcuni dei 26 progetti dei giovani Archimede esposti e premiati a Milano alla Selezione italiana del concorso europeo "I giovani e le scienze" della Commissione europea, presso la Fast-Federazione delle associazioniscientifiche e tecniche.

Due di queste invenzioni sono state selezionate per rappresentare l'Italia alla finale europea a Dublino a settembre, mentre le altre sono state premiate con la partecipazione ad altri concorsi internazionali. A realizzare i progetti che andranno in finale sono sei studenti, tre dell'istituto LS G. Ferraris di Torino e tre dell'Itts Da Vinci-O.Belluzzi di Rimini: i primi hanno presentato un programma che simula l'evoluzione di una specie in un ambiente con determinate caratteristiche, mentre i secondi un'alternativa al busto rigido ortopedico.

I progetti in mostra a Milano sono di ragazzi e ragazze "tra i 14 e i 21 anni provenienti da tutta Italia - dice Alberto Pieri, segretario generale della Fast - I giovani neoArchimede spesso partono da problemi concreti della vita quotidiana, realizzano prototipi utili e vengono premiati per le loro invenzioni e studi di qualità con borse di studio e viaggi. I migliori partecipano alla selezione europea che si svolgerà a Dublino a settembre". Voluto dal Parlamento, dalla Commissione europea e dal Consiglio europeo, nei suoi 30 anni di vita ilconcorso ha raccolto 2401 progetti presentati da 5412 ragazze ragazzi italiani, con 867 lavori selezionati per le finali. Le Regioni rimaste in gara per l'edizione 2018 sono state 10, co capofila il Piemonte con 10 proposte, seguito da Emilia Romagna e Lombardia con 3 progetti.